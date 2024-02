Repas Saint-Valentin Escapade des Sens Restaurant l’Escapade des Sens Thiviers, mercredi 14 février 2024.

Menu spécial Saint-Valentin au Restaurant l’Escapade des Sens à Thiviers.

Les grignotages

Pulpe de brocolis et truite gravlax.

Cannelé au comté et jambon

Cromesquis de bœuf et confit d’oignon.

* * *

Cocktail de l’Escapade.

* * *

Foie gras de canard mi-cuit, pain écossais aux poires, confit de pruneaux et amande torréfiées.

Château Tour des Gendres Moulin des Dames 2021

* * *

Coquilles Saint-Jacques françaises contisées à la truffe, pressé de céleri à la truffe, condiment pomme-céleri et jus réduit.

* * *

Filet de veau en grenadin, pressé de pomme de terre au foie gras, légumes d’hiver et sauce

poulette.

AOC Saint-Emilion Cheval Noir 2018

* * *

Le fromage Coulommiers truffé, truffe noire du Périgord, mâche en vinaigrette.

* * *

Entremet passion chocolat, cerise amarena, pulpe de mangue et sorbet mangue vanille. .

* * *

Coupe de champagne Laurent Aubriot.

* * *

Mignardises. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Restaurant l’Escapade des Sens 51 Rue Général Lamy

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine escapade-des-sens@orange.fr

L’événement Repas Saint-Valentin Escapade des Sens Thiviers a été mis à jour le 2024-02-05 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne