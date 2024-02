Repas Saint-Valentin Domaine de Monrecour Lieu-dit Monrecour Saint-Vincent-de-Cosse, mercredi 14 février 2024.

Repas Saint-Valentin Domaine de Monrecour Lieu-dit Monrecour Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne

Rejoignez-nous pour une expérience gastronomique inoubliable au Domaine de Monrecour avec notre menu exclusif de la Saint-Valentin pour le dîner du 14 février.

Savourez chaque instant de cette soirée magique dans un cadre romantique et enchanteur.

Sur réservation.

Flûte de champagne et ses amuse-gueules

* * *

Velouté de butternut, châtaignes torréfiées et râpée de truffes noires

* * *

Foie gras de canard IGP Périgord confit au piment d’Espelette, Bissap et chutney d’arbouses

* * *

Noix de coquilles Saint-Jacques de Normandie snackées, brocolis et panais rôti, jus des barbes au vermouth blanc

ou

Suprême de chapon cuit au sautoir, blanquette de petits légumes liée à la truffe

* * *

Fraîcheur d’ananas ‘pain sucre » au rhum des Antilles, biscuit comme un baba et crémeux de chocolat Dulcey EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14

Lieu-dit Monrecour Domaine de Monrecour

Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@monrecour.com

