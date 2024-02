Repas Saint-Valentin Chez Hannah Restaurant Chez Hannah Cherval, mercredi 14 février 2024.

Rejoignez-nous pour une soirée romantique le mercredi 14 février. Tous les plats sont servis en plateaux à partager pour 2 personnes. Des options végétariennes et végétaliennes sont disponibles sur demande. Sur réservation uniquement.

Verre de vin mousseux

Amuse bouche Hummus aux poivrons rouges

Un duo de soupe crémeuse aux haricots blancs et de soupe épicée aux haricots noirs

Noix de Saint-Jacques poêlées accompagnées d’une salade de pommes et de noisettes

Filet de bœuf poêlé avec sauce chimmichurie et pommes de terre grenailles rôties au four

Une assiette de fromages et un chutney maison

Trio chocolat-orange café gourmand ; chocolat noir à 90 % avec salade d’oranges fraîches et de fèves tonka / Mousse au chocolat noir et au Cointreau / Brownies au triple chocolat et au zeste d’orange EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Restaurant Chez Hannah Place Saint Martin

Cherval 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine hannah@chezhannah.com

