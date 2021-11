Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin, Manche Repas Saint-Sylvestre Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin

Manche

Repas Saint-Sylvestre Bricquebec-en-Cotentin, 31 décembre 2021, Bricquebec-en-Cotentin. Repas Saint-Sylvestre Salle Jean-Eliard Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin

2021-12-31 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-31 Salle Jean-Eliard Place Sainte-Anne

Bricquebec-en-Cotentin Manche Repas de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre “Coraline”.

Organisé par le comité des fêtes de Bricquebec-en-Cotentin. Salle Jean Éliard à Bricquebec à 20h30. Gratuit sur réservation. Repas de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre “Coraline”.

Organisé par le comité des fêtes de Bricquebec-en-Cotentin. Salle Jean Éliard à Bricquebec à 20h30. Gratuit sur réservation. +33 2 33 52 71 19 Repas de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre “Coraline”.

Organisé par le comité des fêtes de Bricquebec-en-Cotentin. Salle Jean Éliard à Bricquebec à 20h30. Gratuit sur réservation. Salle Jean-Eliard Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Bricquebec-en-Cotentin Adresse Salle Jean-Eliard Place Sainte-Anne Ville Bricquebec-en-Cotentin lieuville Salle Jean-Eliard Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin