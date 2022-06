Repas Saint-Jacques de Compostelle animé par le Groupe Guaiters de Chaca Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Repas Saint-Jacques de Compostelle animé par le Groupe Guaiters de Chaca Oloron-Sainte-Marie, 25 juillet 2022, Oloron-Sainte-Marie. Repas Saint-Jacques de Compostelle animé par le Groupe Guaiters de Chaca

12 Place de la Résistence Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

2022-07-25 – 2022-07-25 Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques EUR 12 12 Repas en plein air ouvert à tous pour la fête de Saint Jacques de

Compostelle.

Assiette complète, sans boisson, proposée par le Bar de la Poste pour 12 euros sur réservation par courrier avec règlement au Gite du Bastet 12 Place de la Résistance ou au 06 84 49 56 20 jusqu’au 17 juillet.

Organisé par les Amis de la voie d’Arles Oloron-Jaca vers Compostelle.

