REPAS RÉUNIONNAIS Allenc
REPAS RÉUNIONNAIS Allenc, dimanche 10 mars 2024.
REPAS RÉUNIONNAIS Allenc Lozère
Le foyer rural d’Allenc organise un repas réunionnais le dimanche 10 mars.
Détail à venir. …
Le foyer rural d’Allenc organise un repas réunionnais le dimanche 10 mars.
Détail à venir. EUR.
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-03-10
fin : 2024-03-10
Salle communale
Allenc 48190 Lozère Occitanie
L’événement REPAS RÉUNIONNAIS Allenc a été mis à jour le 2024-02-05 par 48 OT Mont Lozère