Repas républicain Roquefort, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Roquefort.

Repas républicain 2021-07-13 – 2021-07-13

Roquefort Landes Roquefort

10 EUR Partager un repas pour célébrer la fête nationale, c’est ce que vous propose le Comité des Fêtes de Roquefort. L’Harmonie des Petites Landes animera la soirée avant d’admirer le feu d’artifice tiré depuis le stade à 22h.

Vous vous régalerez avec du melon/jambon, un cochon de lait et sa farandole de légumes, tarte aux pommes et café (vins non compris).

N’oubliez pas de réserver votre repas avant le 10 juillet et ne laissez pas le masque à la maison !

Partager un repas pour célébrer la fête nationale, c’est ce que vous propose le Comité des Fêtes de Roquefort. L’Harmonie des Petites Landes animera la soirée avant d’admirer le feu d’artifice tiré depuis le stade à 22h.

+33 6 72 96 85 24

Partager un repas pour célébrer la fête nationale, c’est ce que vous propose le Comité des Fêtes de Roquefort. L’Harmonie des Petites Landes animera la soirée avant d’admirer le feu d’artifice tiré depuis le stade à 22h.

Vous vous régalerez avec du melon/jambon, un cochon de lait et sa farandole de légumes, tarte aux pommes et café (vins non compris).

N’oubliez pas de réserver votre repas avant le 10 juillet et ne laissez pas le masque à la maison !

©comité des fêtes

dernière mise à jour : 2021-07-02 par