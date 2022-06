REPAS RÉPUBLICAIN Abeilhan Abeilhan Catégories d’évènement: Abeilhan

Hérault

REPAS RÉPUBLICAIN

2022-07-13

Abeilhan

2022-07-13 – 2022-07-13 Abeilhan

Hérault La municipalité d’Abeilhan organise le repas républicain à partir de 20h au stade

Repas dansant : 5€ par adulte 2€ par enfant – 12ans.

Menu : Assiette de Charcuterie, Paëlla, Glace. Places limités à 300 personnes. Réservation et paiement en mairie du 1er au 08 Juillet impératif. Abeilhan

