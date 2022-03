REPAS POUR “LES RESTAURANTS DU COEUR” Neffiès Neffiès Catégories d’évènement: Hérault

Neffiès

REPAS POUR “LES RESTAURANTS DU COEUR” Neffiès, 20 mars 2022, Neffiès. REPAS POUR “LES RESTAURANTS DU COEUR” Neffiès

2022-03-20 – 2022-03-20

Neffiès Hérault Neffiès L’association les Neffiestivales organisent pour “les restaurants du cœur” un repas : 18€ avec apéritif et vin en sus. enfants -12ans : 5€ avec 1 boisson incluse à 12h30 à la salle des fêtes . Repas animé par : IZA. Réservations : salle d’activités les 10, 11 et 14 mars de 16h à 18h30. “On compte sur vous” L’association les Neffiestivales organisent pour “les restaurants du cœur” un repas : 18€ avec apéritif et vin en sus. enfants -12ans : 5€ avec 1 boisson incluse à 12h30 à la salle des fêtes . Repas animé par : IZA. Réservations : salle d’activités les 10, 11 et 14 mars de 16h à 18h30. “On compte sur vous” +33 6 89 94 51 28 L’association les Neffiestivales organisent pour “les restaurants du cœur” un repas : 18€ avec apéritif et vin en sus. enfants -12ans : 5€ avec 1 boisson incluse à 12h30 à la salle des fêtes . Repas animé par : IZA. Réservations : salle d’activités les 10, 11 et 14 mars de 16h à 18h30. “On compte sur vous” Neffiès

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Neffiès Autres Lieu Neffiès Adresse Ville Neffiès lieuville Neffiès Departement Hérault

Neffiès Neffiès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neffies/

REPAS POUR “LES RESTAURANTS DU COEUR” Neffiès 2022-03-20 was last modified: by REPAS POUR “LES RESTAURANTS DU COEUR” Neffiès Neffiès 20 mars 2022 Hérault Neffiès

Neffiès Hérault