Charmes

2022-06-25 20:00:00 – 2022-06-25 23:30:00

Charmes 88130 Repas organisé par le CSC pour les 100 ans du club de foot. Il sera animé par l’Orchestre Studio 5.

Au menu (22€) : Apéro foie gras, trou Carpinien, Joue de boeuf et sa garniture, fromage, dessert.

Inscription avant le 15/06 au 06 18 49 26 32. +33 6 18 49 26 32 OT

