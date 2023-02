Repas poule farcie Salle des fêtes Aubas Aubas Catégories d’Évènement: Aubas

Dordogne

Repas poule farcie Salle des fêtes, 1 avril 2023, Aubas Aubas. Repas poule farcie Place du Platane Salle des fêtes Aubas Dordogne Salle des fêtes Place du Platane

2023-04-01 – 2023-04-01

Salle des fêtes Place du Platane

Aubas

Dordogne Aubas Repas organisé par le nouveau Comité des fêtes d’Aubas. Au menu :

Soupe

Entrée

Poule farcie et son accompagnement

Fromage frais

Dessert

Café Repas organisé par le nouveau Comité des fêtes d’Aubas. ©Turbigo gourmandises

Salle des fêtes Place du Platane Aubas

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Aubas, Dordogne Autres Lieu Aubas Adresse Aubas Dordogne Salle des fêtes Place du Platane Ville Aubas Aubas lieuville Salle des fêtes Place du Platane Aubas Departement Dordogne

Aubas Aubas Aubas Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubas aubas/

Repas poule farcie Salle des fêtes 2023-04-01 was last modified: by Repas poule farcie Salle des fêtes Aubas 1 avril 2023 Aubas Dordogne Place du Platane Salle des fêtes Aubas Dordogne Salle des fêtes Aubas

Aubas Aubas Dordogne