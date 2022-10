Repas Poule au Pot Montégut Montégut Catégories d’évènement: Landes

Landes Montégut 8 EUR Les jours raccourcissent, la fraîcheur s’installe, rien de tel qu’un bon repas en compagnie pour réchauffer les coeurs !

La Poule au Pot vous attend ce dimanche à Montégut. Au menu : Kir – Bouillon – Poule farcie et ses légumes – Fromage – Tiramisu – Vin et Café. Un déjeuner à partager entre amis et voisins pour passer un bon moment de détente gourmande.

+33 6 47 71 90 17

