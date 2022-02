Repas poule au pot Bégaar Bégaar Catégories d’évènement: Bégaar

Landes

Repas poule au pot Bégaar, 26 février 2022, Bégaar. Repas poule au pot salle des fetes route du bourg Bégaar

2022-02-26 – 2022-02-26 salle des fetes route du bourg

Bégaar Landes Bégaar 14 EUR Le comité des fêtes de Bégaar vous propose sa traditionnelle poule au pot « faite maison » ! Au menu: – Potage

– Pied de cochon vinaigrette

– Poule au pot farcie / tomate riz

– Eclair

salle des fetes route du bourg Bégaar

