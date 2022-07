Repas « Poule au Pot » à Rampoux Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: Lot

Lot Rampoux 10 10 EUR Repas animé par Gérad Gouny et son orchestre.

Réservations limitées à 450 personnes.

