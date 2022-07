Repas pique-nique et feu d’artifice Puybrun Puybrun Catégories d’évènement: Lot

Lot Puybrun 12 EUR Feu d’artifices à 23 h. Grand pique nique ouvert à tous sur la « Place Grande » du village.

Qui dit Pique nique dit chacun apporte son repas, son pain et son couvert.

Un plat vous sera également proposé.

Cette année ce sera Truffade/saucisse au prix de 12€ par personne. Inscription jusqu’au mercredi 03 août 2022, dernier délai, à la Mairie. +33 5 65 38 53 25 Feu d’artifices à 23 h. puybrun

