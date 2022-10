Repas Peyrol avec Lou Cantou Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

L'association organise un repas « Peyrol » cuisiné par le traiteur Mr Doumenge le mercredi 16 novembre à 12h. Lors de ce repas, vous aurez le plaisir d'avoir un accompagnement musical, Roberty. Pour ce repas, les inscriptions débuteront à partir du 18 octobre. Pensez à amener vos couverts!

