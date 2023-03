Repas paysan, 22 avril 2023, Les Authieux-du-Puits .

Repas paysan

Le Préau Les Authieux-du-Puits Orne

2023-04-22 11:00:00 11:00:00 – 2023-04-22 16:00:00 16:00:00

Les Authieux-du-Puits

Orne

Venez profiter d’un repas champêtre et gourmand à la ferme.

Au programme ? Brasero, buvette et vente de produits locaux. De quoi réjouir vos papilles et animer le printemps !

Tout public.

Sur réservation.

Venez profiter d’un repas champêtre et gourmand à la ferme.

Au programme ? Brasero, buvette et vente de produits locaux. De quoi réjouir vos papilles et animer le printemps !

Tout public.

Sur réservation.

contact.gaec.allain@gmail.com +33 6 45 81 77 15

Pikisuperstar_Freepik

Les Authieux-du-Puits

dernière mise à jour : 2023-03-06 par