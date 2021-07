La turballe Salle de Kerhuel La Turballe, Loire-Atlantique Repas Partagé Salle de Kerhuel La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Salle de Kerhuel, le samedi 7 août à 10:00

FAIRE ENSEMBLE : De 10h à 13h : préparation du repas sous la direction bénévole du chef cuisinier Thierry Bertrand DEGUSTER : De 13h à 15h : Repas en musique avec la participation volontaire de «LA BANDARINOS» ECHANGER : Sortir de l'isolement, en toute convivialité et autour des valeurs de solidarité Inscription obligatoire : cuisine.et.partage.44@gmail.com ou 06 77 13 28 09

Salle de Kerhuel rue de Kerhuel 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T15:00:00

