Repas partagé Route des Bordes Saint-Lothain, vendredi 16 février 2024.

Repas partagé Route des Bordes Saint-Lothain Jura

On se retrouve en toute simplicité vendredi soir à La Maison du Haut ! Chacun amène quelque chose à partager et on se projette et concrétise des actions pour 2024! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16

Route des Bordes La Maison du Haut

Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté hissezhaut39@proton.me

