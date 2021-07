Repas partagé pour la Journée mondiale des grands-parents Eglise St Jean Bosco, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Paris.

Repas partagé pour la Journée mondiale des grands-parents

Eglise St Jean Bosco, le dimanche 25 juillet à 11:30

Jeunes et aînés, le 25 juillet, partageons nos rêves « Je suis avec vous tous les jours » a dit le Christ (cf. Mt 28,20). Tel est le thème de la première Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, initiée par le Pape François et qui sera célébrée le dimanche 25 juillet 2021, veille de la fête de Saint Joachim et Sainte Anne, grands-parents de Jésus. Le MCR désire répondre à cet appel du Pape. Pour répondre à cet appel, le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) a imaginé d’organiser un pique-nique le dimanche 25 Juillet après la messe de 10h30. Cet instant sera un moment de proximité et de convivialité à passer jeunes et moins jeunes, un moment festif, mais aussi de spiritualité et d’échanges

Pique-nique toutes générations organisé par le MCR.

Eglise St Jean Bosco 77 rue Alexandre Dumas Paris 20ème



