Nous vous invitons à venir fêter Noël à 12h45. Chacun apporte une entrée festive (salade, saumon fumé, foie gras etc…) ou un plat festif (viande légume) ou un dessert (gâteaux, fruits), à partager. Le 25 décembre, vous êtes seul, ou pas, mais désireux de partager un repas FRATERNEL. Église Saint-Lambert de Vaugirard 2 Rue Gerbert, 75015 Paris Paris Paris

2021-12-25T12:45:00 2021-12-25T14:30:00

