Repas partagé Antigaspi Salle de Kerhuel La turballe, samedi 2 mars 2024.

Repas partagé Antigaspi Faire ensemble Dès 10h : préparation des mets antigaspi avec un chef cuisinier bénévole et les invendus des grandes surfaces, commerçants et maraîchers locaux. Amenez votre tablier et des récipie… 2 mars et 6 avril Salle de Kerhuel Participation: 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T15:00:00+01:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T15:00:00+02:00

Faire ensemble

Dès 10h : préparation des mets antigaspi avec un chef cuisinier bénévole et les invendus des grandes surfaces, commerçants et maraîchers locaux. Amenez votre tablier et des récipients pour les bons et beaux restes.

Déguster en musique

De 13h à 15h : repas avec la participation bénévole de musiciens.

Echanger en toute convivialité

Sortir de l’isolement et partager

Rencontres solidaires et intergénérationnelles

Inscription (conseillée) par mail ou sms

Salle de Kerhuel rue de Kerhuel 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 38 13 41 »}, {« type »: « email », « value »: « cuisine.et.partage.44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/repas-partage-antigaspi-la-turballe.html »}]

