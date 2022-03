Repas Paella Les Coteaux Périgourdins Les Coteaux Périgourdins Catégories d’évènement: Dordogne

Les Coteaux Périgourdins Dordogne Les Coteaux Périgourdins Repas Paella à 20 heures préparé par Paco Paella.

Soirée musicale et dansante avec La P’tite Sophie

Réservation avant le 25 Mars au 06 58 21 86 28 ou 06 15 36 77 31 organisé par l’A.C.L Tarif : 20€ moins de 12 ans 12€ Repas Paella à 20 heures préparé par Paco Paella.

