Saint-Philippe-du-Seignal 33220 Saint-Philippe-du-Seignal Le Comité des Fêtes et d’animations vous convie à sa traditionnelle omelette à l’aillet.

Un repas complet vous sera proposé dont l’omelette est un des plats du menu.

Il convient d’apporter ses couverts complets. Pour la sauvegarde de notre planète, il ne sera pas distribué de gobelets et de tasses plastiques.

+33 5 57 46 08 59

Comité des fêtes et d'animations de Saint-Philippe-du-Seignal

