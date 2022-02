Repas, musique et danses irlandaises Salle socioculturelle,Saint-Jouan-des-Guérets (35), 19 mars 2022, .

Salle socioculturelle, Saint-Jouan-des-Guérets (35), le samedi 19 mars à 20:00

**Trio Bléjean – Quémener & Nantes Irish Dance & O’Guérets** **Loïc Bléjean** (uilleann pipes) et son frère **Ronan** (accordéon) sont deux références en musique irlandaise depuis une trentaine d’années. Musiciens incontournables de la scène bretonne, c’est en duo qu’ils expriment toute l’énergie et l’émotion d’une musique qu’ils ont apprise en Irlande, au contact des plus grands artistes. Ils sont désormais parmi les rares Français à y être régulièrement invités pour des concerts ou des master classes. **Nantes Irish Dancing Academy** est une association dont le but est de promouvoir la culture irlandaise, en particulier différents styles de danses traditionnelles irlandaises : claquettes irlandaises, Light, Céili, Set Dancing et Sean Nós.Depuis près de 10 ans, l’association se produit dans toute la France et même à l’étranger ! **O’Guérets** En 2007-2008, une poignée de musiciens amateurs de musiques traditionnelles irlandaises et bretonnes se retrouvaient régulièrement au café-concert Le Présent Têtu, à Saint-Jouan, devenu le Ty Billig. Ils ont fondé un atelier de musique irlandaise dans la commune, en 2009. Les O’Guérets animent des manifestations dans la région et participent régulièrement aux sessions irlandaises organisées dans certains bars ou pubs aux alentours… *source : événement [Repas, musique et danses irlandaises](https://agendatrad.org/e/35631) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

18 € et 10 €

avec Loïc Bléjean, Nantes Irish Dance, Nicolas Quémener, O’Guérets et Ronan Bléjean

Salle socioculturelle,Saint-Jouan-des-Guérets (35) 14, Rue de la Croix aux Merles Salle socioculturelle, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France



