Repas Musical Pfaffenheim, dimanche 3 mars 2024.

Repas Musical Pfaffenheim Haut-Rhin

Repas musical animé par le Hans Krainer Band.

Venez déguster l’excellente choucroute maison ! En fin de repas, vous pourrez profiter de l »animation et danser grâce à l »animation du groupe Hans Krainer Band.

Le tarif comprend l’entrée et le menu choucroute garnie suivie d »une part de forêt noire et de son café.

Réservation obligatoire par mail, téléphone ou sur HelloAsso Hopla Gaz »L. EUR.

Début : 2024-03-03 12:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

rue du stade

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est hoplagazl@gmail.com

