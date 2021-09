Holnon Holnon Aisne, Holnon Repas musical animé par Sax’Aisne Holnon Holnon Catégories d’évènement: Aisne

Holnon

Repas musical animé par Sax’Aisne Holnon, 25 septembre 2021, Holnon. Repas musical animé par Sax’Aisne 2021-09-25 18:00:00 – 2021-09-25 23:00:00

Holnon Aisne Holnon 12 12 Animé par Sax’Aisne Au stade Gilles Raimond à 18h Repas servi à 19h et feu d’artifice à 22h30. Animé par Sax’Aisne Au stade Gilles Raimond à 18h Repas servi à 19h et feu d’artifice à 22h30. +33 3 23 09 58 53 Animé par Sax’Aisne Au stade Gilles Raimond à 18h Repas servi à 19h et feu d’artifice à 22h30. Sax’Aisne dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Holnon Autres Lieu Holnon Adresse Ville Holnon lieuville 49.85877#3.21252