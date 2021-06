Repas Musette sur Aumale Aumale, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Aumale.

Repas Musette sur Aumale 2021-07-02 – 2021-07-02

Aumale Seine-Maritime Aumale

Musette à la crêperie « Crêpe and Caux » d’Aumale

Caroline a l’immense plaisir d’accueillir Franck Séguy au sein de sa crêperie, il accompagnera votre soirée en musique et musette dans la joie et la bonne humeur

Menu à 16.00€ : Pétillant cassis – assiette apéritive – Ficelle aux poissons /ou / Ficelle picarde – Tarte « maison » ou crêpe sucrée

Tèl : 02 35 93 97 32 ou sur place au 2 Rue aux Juifs 76390 AUMALE

