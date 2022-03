REPAS MÉDIÉVAL AU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lassay-les-Châteaux

Mayenne

REPAS MÉDIÉVAL AU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux, 17 juin 2022, Lassay-les-Châteaux. REPAS MÉDIÉVAL AU BOIS THIBAULT route de Domfront Château du Bois Thibault Lassay-les-Châteaux

2022-06-17 20:00:00 – 2022-06-17 23:00:00 route de Domfront Château du Bois Thibault

Lassay-les-Châteaux Mayenne EUR 20 20 L’association culturelle vous convie à un repas aux notes médiévales sous le superbes voutes d’ogives du Bosi Thibault. Un repas aux saveurs médiévales sous les majestueuses voutes du Bois Thibault. L’association culturelle vous convie à un repas aux notes médiévales sous le superbes voutes d’ogives du Bosi Thibault. route de Domfront Château du Bois Thibault Lassay-les-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lassay-les-Châteaux, Mayenne Autres Lieu Lassay-les-Châteaux Adresse route de Domfront Château du Bois Thibault Ville Lassay-les-Châteaux lieuville route de Domfront Château du Bois Thibault Lassay-les-Châteaux Departement Mayenne

Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lassay-les-chateaux/

REPAS MÉDIÉVAL AU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux 2022-06-17 was last modified: by REPAS MÉDIÉVAL AU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 17 juin 2022 Lassay-les-Châteaux mayenne

Lassay-les-Châteaux Mayenne