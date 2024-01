Repas magique Pommerit-le-Vicomte, samedi 20 janvier 2024.

Repas magique Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Soirée organisée par l’association des parents de l’école Ste-Anne, repas et spectacle de magie avec le magicien David Morgan. Repas sur place ou à emporter, 15€ sur place et 13.50 à emporter, pour les enfants de moins de 10 ans, 8€ et 6.50€. Réservation pour le 15 janvier. A la salle socio-culturelle.

.

Salle socio-culturelle

Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-10 par Office de tourisme Falaises d’Armor