Repas KIG-HA-FARZ Salle de Christ Pont-Melvez, samedi 16 mars 2024.

Repas KIG-HA-FARZ Venez déguster un plat typique de Bretagne ! Kig-ha-Farz signifie littéralement “viande et farce” en breton. Cuisiné avec des produits locaux. Samedi 16 mars, 19h00 Salle de Christ Réservations souhaitées au 06.78.65.36.94

Après le succès de l’an dernier, le Comité de soutien à l’école Diwan de Bourbriac vous propose un nouveau repas Kig-ha-Farz cuisiné avec des produits locaux du secteur. Cette seconde édition aura lieu dans la salle du Christ de Pont-Melvez, le samedi 16 mars à partir de 19h.

Venez déguster un plat typique de Bretagne, du pays Léon plus précisément. Kig-ha-Farz signifie littéralement “viande et farce” en breton. Il est composé de viandes de porc et de bœuf, de plusieurs légumes et de farces, dont les pâtes à base de farine de blé noir (farz du) et de froment (farz gwenn), sont cuites à l’intérieur de sacs en tissu en même temps que la viande. Le tout est accompagné d’un délicieux lipig (sauce) préparé avec du beurre, des échalotes ou des oignons.

Après une soupe, préparée avec le bouillon de cuisson, qui vous donnera un avant-goût de la suite, vous pourrez savourer le fameux Kig-ha-Farz : ses viandes, ses légumes, ses farz et son lipig… Avant de terminer par un dessert pour les plus téméraires. Dans une ambiance qui vous réchauffera, les bénévoles de l’école Diwan Boulvriag sauront vous faire découvrir ou vous redonner le goût du Kig-ha-Farz !

14€ par adulte (9€ pour les moins de 12 ans)

12€ la part à emporter (prévoir une bouteille pour le bouillon).

Réservations souhaitées au 06.78.65.36.94

Salle de Christ Christ Pont-Melvez Pont-Melvez 22390 Côtes-d'Armor Bretagne

