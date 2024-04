REPAS JOUÉ BASKET Salle de l’Auvinière Joué-sur-Erdre, samedi 13 avril 2024.

Le Club Joué Basket organise son repas le samedi 13 avril !

Repas sur place ou à remporter.

Réservation avant le 6 avril.

Repas adulte carbonade de boeuf ou joue de porc au cidre, fromage et profiteroles 18€

Repas enfant steack haché et ses potatoes, yaourt à boire et pitch au chocolat 9€ 8 8 EUR.

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Salle de l’Auvinière Allée de l’Auvinière

Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

