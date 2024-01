Repas Jimboura par Les Amis de Bacchus Le Bourg Ménesplet, samedi 10 février 2024.

Repas Jimboura par Les Amis de Bacchus Le Bourg Ménesplet Dordogne

Repas Jimboura à 19h au Foyer Rural soirée animée par Mega Dance 24 avec au menu Jimboura, boudin cru et grillé, fricassée, salade, fromage, galette des rois, vin et café compris 23 €/ad, 12 €/enf de 12 ans, gratuit enf de 12 ans sur réservation 06 17 15 14 04

Le Bourg Foyer Rural

Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10



L’événement Repas Jimboura par Les Amis de Bacchus Ménesplet a été mis à jour le 2024-01-24 par Vallée de l’Isle en Périgord