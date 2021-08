Dolving Dolving Dolving, Moselle REPAS JAMBON A LA BROCHE Dolving Dolving Catégories d’évènement: Dolving

REPAS JAMBON A LA BROCHE 2021-08-22 11:30:00 11:30:00 – 2021-08-22

Dolving Moselle

Dolving Moselle Dolving 13 EUR Le repas jambon à la broche par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de la localité aura lieu le dimanche 22 août 2021 dès 11h30, place de la mairie. Le menu est de 13 euros : jambon à la broche, salade de pommes de terre, fromage et dessert. Possibilité de livraison. Buvette sur place.

Réservation obligatoire au 06 04 02 57 58 / 03 87 07 86 85 avant le 15/08. +33 6 04 02 57 58 Libre de droits – felipepelaquim pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-08-11 par

