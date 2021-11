Repas + Jam Session Coco Velten, 8 décembre 2021, Marseille.

Repas + Jam Session

Coco Velten, le mercredi 8 décembre à 18:30

L’association Le Lieu de répit viendra cuisiner un bon petit repas. Ce moment de partage sera aussi musical : place à la jam session ! Ramenez vos voix, instruments, talents timides ou assumés et venez faire vibrer la scène de Coco Velten Chaque mercredi de 18h30 à 21h à la Cantine, c’est l’occasion pour un voisin de quartier, une association, une structure ou un résident de Coco Velten de vous partager un bon repas à prix libre : en échange, vous payez ce que vous voulez pour soutenir le projet des cuisiniers. Une partie des bénéfices servira à financer des projets soutenus par les résidents de Coco Velten. Vous pouvez proposer votre repas prix libre en tant que cuisinier, et représenter votre association, structure, projet… en écrivant à [cantine@cocovelten.org](mailto:cantine@cocovelten.org) ! N’oubliez pas de venir avec de l’argent liquide pour la cagnotte prix libre. ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → Suite aux annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T18:30:00 2021-12-08T22:00:00