Repas hivernal avenue de Verdun Lambesc, jeudi 14 mars 2024.

Les retraités de BERTOGLIO organisent le jeudi 14 mars un repas « PIEDS-PAQUETS » dans la salle Georges Brassens.

Avec au programme l’apéritif complet, une entrée, les pieds-paquets provençaux, fromage, salade et dessert « tropézienne ». Le tout accompagné de vin rouge et rosé et d’une ambiance musicale. EUR.

avenue de Verdun Salle Georges Brassens

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Début : 2024-03-14 11:30:00

fin : 2024-03-14



