REPAS HARENGS Œting Œting Catégories d’évènement: Moselle

Œting

REPAS HARENGS Œting, 6 mars 2022, Œting. REPAS HARENGS Œting

2022-03-06 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-06

Œting Moselle Œting Moselle EUR organisé par le Conseil de Fabrique à 12h, dans la salle sous l’école maternelle. Renseignements auprès de M. Roland Schuh: 06.36.63.75.01 +33 6 36 63 75 01 Pixabay

Œting

dernière mise à jour : 2022-02-07 par FORBACH TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Œting Autres Lieu Œting Adresse Ville Œting lieuville Œting Departement Moselle

Œting Œting Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oeting/

REPAS HARENGS Œting 2022-03-06 was last modified: by REPAS HARENGS Œting Œting 6 mars 2022 Moselle Œting

Œting Moselle