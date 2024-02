Repas guinguette Pinsac, dimanche 24 mars 2024.

Venez guincher au rythme du musette.

Repas concocté par le comité des fêtes

– Soupe de champagne

– Bouillon de légumes et ses perles

– Blanquette de veau et accompagnement

– Rocamadour

– Mousse au chocolat et petits biscuits

– Café

Réservation obligatoire avant le 15 mars.

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 12:30:00

fin : 2024-03-24

Lieu-dit Lacave

Pinsac 46200 Lot Occitanie

