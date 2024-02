Repas Guinguette Eco Responsable Rue Darius Milhaud Nérac, jeudi 14 mars 2024.

Repas Guinguette Eco Responsable Rue Darius Milhaud Nérac Lot-et-Garonne

Projet pédagogique autour du thème développement durable avec la classe de terminale service et cuisine du lycée Jacques de Romas. Repas assis « Guinguette Eco Responsable » à partir de produits issus du circuit court et respectueux de l’environnement. Le repas sera animé par Didier et Bertrand. 24.5 24.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 12:15:00

fin : 2024-03-14

Rue Darius Milhaud Lycée des métiers Jacques de Romas

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

