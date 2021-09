Poses Salle Marcel Niquet Eure, poses REPAS GUINGUETTE DE LA BATELLERIE Salle Marcel Niquet Poses Catégories d’évènement: Eure

Salle Marcel Niquet, le dimanche 31 octobre à 12:00

**Comme chaque année , la batellerie de Poses termine sa saison avec quelques pas de danses.** **Et c’est après deux ans d’absence, que nous sommes heureux de vous convier, avec le contrôle pass sanitaire. He oui , encore un peu de précaution pour un maximum de plaisir de se retrouver.** **Adhérents ou pas. Nous serons ravis de vous accueillir parmi de nombreux mariniers. Sur réseravtion.**

40,00€/ adhérent- 46.00€/ non- adhérent

repas dansant Salle Marcel Niquet 86 rue des masures 27740 Poses Poses Eure

2021-10-31T12:00:00 2021-10-31T17:00:00

