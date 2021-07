Tours-sur-Meymont Place de la mairie de Tours sur Meymont Puy-de-Dôme, Tours-sur-Meymont Repas grillades et ciné plein air Place de la mairie de Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Tours-sur-Meymont

Repas grillades et ciné plein air Place de la mairie de Tours sur Meymont, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Tours-sur-Meymont. Repas grillades et ciné plein air

Place de la mairie de Tours sur Meymont, le samedi 31 juillet à 19:30 repas grillades 12€ vin compris +cinéma

L’association Ciné Tours propose un repas grillades et un ciné plein air » PLAY » sur la place de la mairie le 31/07/21 Place de la mairie de Tours sur Meymont 2 route de giroux 63590 Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T19:30:00 2021-07-31T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Tours-sur-Meymont Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de la mairie de Tours sur Meymont Adresse 2 route de giroux 63590 Tours sur Meymont Ville Tours-sur-Meymont lieuville Place de la mairie de Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont