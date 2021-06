Repas grillades et après-midi détente Saint-Vite, 20 juin 2021-20 juin 2021, Saint-Vite.

Repas grillades et après-midi détente 2021-06-20 – 2021-06-20

Saint-Vite Lot-et-Garonne Saint-Vite

7 7 EUR La société de chasse vous invite à un repas grillage et après-midi détente (pétanque, belote…).

Menu : apéritif offert, assiette Saint-Vitoise, gigot de chevreuil et ses pommes de terre forestières, délice des escargots, fromage, salade de fruits maison, café, vins compris (rouge et rosé).

Réservations jusqu’au 16 juin. Pensez à vos couverts et vos boules de pétanque !

+33 6 20 16 87 59

