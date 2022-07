Repas Grillade d’Agneau Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Le Vigan

Lot

Repas Grillade d’Agneau Le Vigan, 14 juillet 2022, Le Vigan. Repas Grillade d’Agneau

Place de l’église Le Vigan Lot

2022-07-14 19:00:00 – 2022-07-14 Le Vigan

Lot 20 EUR 20 Repas & Boissons sur place au Vigan devant l’église

Pensez à vos couverts

Repas & Boissons sur place au Vigan devant l'église

Pensez à vos couverts

Sur réservation avant le 10 juillet Menu 20€ : Melon Jambon / Grillade d'agneau avec légumes / Fromage / Dessert / Vin rouge et rosé

Repas organisé par la société de chasse du Vigan

Sur réservation avant le 10 juillet Menu 20€ : Melon Jambon / Grillade d’agneau avec légumes / Fromage / Dessert / Vin rouge et rosé ©Paul Hermann by Unsplash

Le Vigan

