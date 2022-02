Repas gras double La Cour-Marigny La Cour-Marigny Catégories d’évènement: La Cour-Marigny

Loiret

Repas gras double La Cour-Marigny, 2 mars 2022, La Cour-Marigny. Repas gras double La Cour-Marigny

2022-03-02 12:00:00 – 2022-03-02

La Cour-Marigny Loiret La Cour-Marigny Repas Gras double organisé par l’UNRPA à la salle polyvalente. Sur réservation. Repas gras double +33 7 81 01 55 44 Repas Gras double organisé par l’UNRPA à la salle polyvalente. Sur réservation. Pixabay

La Cour-Marigny

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Cour-Marigny, Loiret Autres Lieu La Cour-Marigny Adresse Ville La Cour-Marigny lieuville La Cour-Marigny Departement Loiret

La Cour-Marigny La Cour-Marigny Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-cour-marigny/

Repas gras double La Cour-Marigny 2022-03-02 was last modified: by Repas gras double La Cour-Marigny La Cour-Marigny 2 mars 2022 La Cour-Marigny Loiret

La Cour-Marigny Loiret