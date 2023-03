Repas Fruits de mer à Saint-Sauveur Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: 33250

33250 Saint-Sauveur EUR 43 Le syndicat d’Initiative de Saint-Sauveur organise son repas sur le thème des fruits de mer.

Au menu :

– soupe de poissons de Bassin

– plateau de fruits de mer

– fromage, dessert

– vin et café.

Le repas sera préparé sur place par Bernard du restaurant Chez Huguette à Andernos.

La partie musicale de la soirée sera animée par Dominique Delil.

