Repas Franc-Comtois et après-midi jeux Salle Saint Martin Échenoz-la-Méline, dimanche 24 mars 2024.

L’ Amicale Mélinoise du Pisse Menu vous propose un repas franc-comtois suivi d’un après-midi jeux. Cette animation est ouverte à tous, adhérents ou non.

A partir de 12h repas (saucisse, jambon, pommes de terre, salade, cancoillotte, dessert (boissons non comprises)

Et à partir de 14h, chacun pourra faire équipe pour un jeu de société (apportez votre jeu préféré pour le faire découvrir !)

Inscription obligatoire 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 12:00:00

fin : 2024-03-24

Salle Saint Martin Rue du Collège

Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ampm70@free.fr

L’événement Repas Franc-Comtois et après-midi jeux Échenoz-la-Méline a été mis à jour le 2024-03-13 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL