Monchy-sur-Eu Seine-Maritime Monchy-sur-Eu Repas à la salle des fêtes suivi d’une retraite aux flambeaux et du feu d’artifice sur le stade.

19h30 repas – 22h30 retraite aux flambeaux – 23h feu d’artifice au stade.

commune.monchysureu@wanadoo.fr +33 6 06 52 33 81

