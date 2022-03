Repas Festif Poule Farcie Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac Catégories d’évènement: Lachapelle-Auzac

Lachapelle-Auzac Lot Lachapelle-Auzac Le Comité des Fêtes de Lachapelle Auzac organise l un repas festif sur le thème de la Poule Farcie. Réservation par tel avant le 04/04/2022.

Menu :

Apéritif

Soupe campagnarde

Salade de gésiers

Poule farcie et ses légumes

Cabécou

Tarte aux pommes et sa boule de glace

Café. libre de droit

