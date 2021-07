Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram, Pyrénées-Atlantiques Repas festif Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram Catégories d’évènement: Lestelle-Bétharram

avant le 7 juillet. Repas animé par la Banda « Lous Esberits d’Arros ». +33 6 87 89 52 52 A l’occasion de la fête nationale, un repas est organisé. Au menu : sangria, Paella Andalouse, fromage, Panna cotta fruits rouges, café. Avec, l’après midi, une buvette et des jeux gonflables pour les enfants. Sur réservation

