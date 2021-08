Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil Repas festif et feu d’artifice Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire Saint-Nicolas-de-Bourgueil 10 EUR Venez manger un bon repas préparé par la Maison TARDIVON. Puis, après s'être rassasiés, contemplez à la tombée de la nuit un beau feu d'artifice au son de la musique mixée par Music System. contact@saint-nicolas-de-bourgueil.fr +33 2 47 97 75 16 https://www.saint-nicolas-de-bourgueil.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-06

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil Autres Lieu Saint-Nicolas-de-Bourgueil Adresse Ville Saint-Nicolas-de-Bourgueil lieuville 47.27624#0.12558